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«Лемурийская методика снятия блоков Хо-оп оно-поно»

Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:25

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Cullinina

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Отправлено Сегодня, 00:25

«Лемурийская методика снятия блоков Хо-оп оно-поно»

Эта лекция Елены Брежневой ознакомит вас с несколькими методами работы с блоками в нашем сознании, которые были разработаны известым терапевтом доктором Джо Витале и гавайским психотерапевтом профессором Ихалеакала Хью Лиином.В переводе с гавайского ХО-ОПОНО-ПОНО – значит «создание совершенства».Что это за метод, обещающий создание совершенства?Он потрясающе прост, как все истинное. В его основе — осознание того, что мы несем полную ответственность за свою жизнь, за все, что в ней происходит, за всех людей, которые существуют в нашей жизни, за все их поступки. Не существует внешних причин для происходящего, все причины — внутри нас. Внешний мир – лишь проекция внутреннего. И чтобы изменить окружающее, нужно изменить, исцелить самого себя.Из лекции Елены Брежневой вы также узнаете много нового о «факторе притяжения», о том, как правильно сформулировать намерение, чтобы получить то, чего вы желаете в жизни; о том, как очистить свои эмоции и растворять блоки. Создать совершенную жизнь и вернуться к совершенному себе – в ваших силах!

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