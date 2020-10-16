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Чтение ваших фото

Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:23

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#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

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  • 7 077 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 00:23

Чтение ваших фото

Магический портрет - это Ваше изображение с целью изменения ситуации в какой-либо сфере, созданное с учетом скрытого смысла деталей, их размещения и комбинации. В отличие от модных нынче коллажей желания не содержит минус-моментов, работающих Вам во вред, т.к. Вы ознакомлены с истинным значением любой детали, ее места и взаимодействия с другими. Действует не хуже магических ритуалов на различные темы, но при этом Вы защищены от шарлатанства и вытягивания с Вас лишних денег на непонятные и навязанные Вам процедуры. Вы также экономите свое время в отличие энерго- и время-затратных аффирмаций и медитаций, задав точно в деталях нужное Вам событие один-единственный раз.

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