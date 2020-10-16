Денежная магия от Галины Новак

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С древних времен люди разных стран следили за чистотой своего рода. Древние знали, что при половом контакте с мужчиной, женщина хранит в себе информацию о партнере на протяжении всей жизни!С энергетической точки зрения женщина хранит гораздо больше информаци от партнера. Она хранит информацию на уровне ДНК о наличии паразитов, которые были у партера, наличие радиации, его кармические уроки, воспоминания, травмы, программы, которые управляют его жизнью. Так же известно что энергетические привязки к женщине со стороны партнера могут хранятся на протяжении всей жизни. Особенно если были сильные чувства к женщине. А уж об энергетическом браке можно рассказывать много историй, когда после развода, женщина остается в энергетическом браке, что делает ее личную жизнь сложной, так как она не может найти подходящего партнера, так как энергетически посылает сигнал замужней дамы.Ученые в Калифорнии выяснили, что все данные о партнере, как возраст, рост, вес, цвет глаз, расовая принадлежность, его заболевания и другие данные сохраняются и могут быть переданы ребенку, даже если с этим партнером уже нет половых контактов. Телегония – именно так называется это современным языком. Ученые Калифорнийской клиники практической цитологии обнаружили, что половые клетки женщины сохраняют генетическую информацию о партнере и по фрагменту ДНК без труда можно определить характеристики партнера. А по количеству генных цепочек знать сколько было партнеров у женщины.