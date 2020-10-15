Рэйки 1 ступень Западная обучение

Отправлено Сегодня, 22:15

Качественный и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО эксклюзивный курс от администраторов форума ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ и САМОРАЗВИТИЯ. Текстовый и видеоформат, объемом чуть менее 1,5 Гигов (включено бонусное видео и бонусная книга). Покупателям предоставляется возможность доступа к скрытому разделу форума. Партнерка - 20%Далее планируется выпуск расширенных курсов с дополнительными занятиями.