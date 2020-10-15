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Cerim K78 руководство

Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:14

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 22:14

Cerim K78 руководство

Шьем без выкроек легко и просто. Древне-русский стиль, так шили наши предки, возрождение традиций. Шьем модное современное платье следуя древним традициям.
По одной модели Вы сможете сшить много разных фасонов. Курс рассчитан на тех, кто вообще не умеет шить, либо только начинает шить.

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