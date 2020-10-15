Cerim K78 руководство

Отправлено Сегодня, 22:14

Шьем без выкроек легко и просто. Древне-русский стиль, так шили наши предки, возрождение традиций. Шьем модное современное платье следуя древним традициям.По одной модели Вы сможете сшить много разных фасонов. Курс рассчитан на тех, кто вообще не умеет шить, либо только начинает шить.