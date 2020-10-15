Оракул Ленорман
Чертежи и видео инструкции по самостоятельному изготовлению ЛШС Гриндер. Данное шлифовальное оборудование в основном используется для обработки металла. Особой популярностью пользуется у ножеделов. В сети интернет есть достаточно форумов и блогов посвящённых этой тематике. Так же предлагается бонус в виде 10-и процентной скидки на комплект роликов для сборки гриндера.
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Оракул Ленорман
Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:12
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