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Оракул Ленорман

Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:12

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 22:12

Оракул Ленорман

Чертежи и видео инструкции по самостоятельному изготовлению ЛШС Гриндер. Данное шлифовальное оборудование в основном используется для обработки металла. Особой популярностью пользуется у ножеделов. В сети интернет есть достаточно форумов и блогов посвящённых этой тематике. Так же предлагается бонус в виде 10-и процентной скидки на комплект роликов для сборки гриндера.

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