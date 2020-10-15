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Теплицы, Освещение, Отопление, Орошение, Опыление.

Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:11

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 22:11

Теплицы, Освещение, Отопление, Орошение, Опыление.

В этом сборнике вы найдёте все изобретения и конструкционные примеры для Теплиц всевозможного направления, таких как освещение, отопление в холодные времена года, инструменты и устройства для автоматизации теплиц, а так же чертежи и описания к моделям, гидропонные установки и многое другое связанное с выращиванием овощей, ягод и фруктов в тепличном угодье.

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