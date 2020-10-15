АЛХИМИЧЕСКИЕ МЕДИТАЦИИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Видеокурс "Как чертить исполнительные схемы в автокаде" поможет вам на строительной площадке в оформление документации. К актам скрытых работ идет и исполнительная схема, для показания сделанных объемов. Без простых знаний работы в автокаде сложно начертить схему по современным требованиям.
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АЛХИМИЧЕСКИЕ МЕДИТАЦИИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:10
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