Хотите научиться применять свечную магию для исцеления и предсказания?
И иметь в своем арсенале рунические целительные практики.
Целительные свойства рун — эти свойства рун хорошо знакомы с далеких времен, и использовались для восстановления воинов.
Руны помогают, снимают боль, останавливают кровотечения, гармонизируют давление, снимают кашель, простудные симптомы и многое другое...
Если Вы интересуетесь целительством, если Вы практикующий целитель, если Вы сами или Ваши любимые люди нуждаются в помощи по состоянию здоровья, то рунические практики, знание техник работы с рунами для оздоровления, помогут Вам получить исцеляющие и восстановительные результаты.
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Хотите научиться применять свечную магию для исцеления и предсказания?
Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:09
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