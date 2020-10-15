Хотите научиться применять свечную магию для исцеления и предсказания?

Отправлено Сегодня, 22:09

И иметь в своем арсенале рунические целительные практики.Целительные свойства рун — эти свойства рун хорошо знакомы с далеких времен, и использовались для восстановления воинов.Руны помогают, снимают боль, останавливают кровотечения, гармонизируют давление, снимают кашель, простудные симптомы и многое другое...Если Вы интересуетесь целительством, если Вы практикующий целитель, если Вы сами или Ваши любимые люди нуждаются в помощи по состоянию здоровья, то рунические практики, знание техник работы с рунами для оздоровления, помогут Вам получить исцеляющие и восстановительные результаты.