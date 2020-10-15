Видеокурс "Помидоры от А до Я
Обучая детей на гитаре, я заметил, что тем, кто впервые взял в руки музыкальный инструмент крайне сложно найти учебный материал для практических занятий. Те музыкальные пьески, которые напечатаны в сборниках для подготовительных классов были несколько сложновато. Так вот и зародилась идея создать несколько музыкальных пьес для самых начинающих музыкантов. Не скрою, мне было приятно, что все ученики, в том числе и взрослые с удовольствием играли мои сочинения.
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Видеокурс "Помидоры от А до Я
Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:23
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