Видеокурс "Помидоры от А до Я

Отправлено Сегодня, 21:23

Обучая детей на гитаре, я заметил, что тем, кто впервые взял в руки музыкальный инструмент крайне сложно найти учебный материал для практических занятий. Те музыкальные пьески, которые напечатаны в сборниках для подготовительных классов были несколько сложновато. Так вот и зародилась идея создать несколько музыкальных пьес для самых начинающих музыкантов. Не скрою, мне было приятно, что все ученики, в том числе и взрослые с удовольствием играли мои сочинения.