Курс онлайн "Шведский язык для начинающих""
Данный путеводитель собрал в себя все необходимые объекты и места для посещения в Савойской Венеции - Анси!
Путеводитель разработан профессиональным гидом в соавторстве с профессиональным блогером. Что является гарантом качества и аутентичности предоставляемой информации.
Данный путеводитель содержит следующиу темы:
- Общая информация (история города, описание озера Анси)
- Различные маршруты для туристов, в в которые вплетены все его основные достопримечательности, рестораны, места для шопинга.
- Культурная программа Анси.
- Спортивные мероприятия и возможности города.
- Анси гастрономический - путеводитель по местным ресторанам и национальным продуктам.
- Живописные объекты в непосрдственной близости от города
- Ответы на часто возникающие у туристов вопросы, полезные советы от авторов и даже возможность личной консультации.
Данная книга предназначена как для туристов, так и для людей, которые увлекаются литературой о путешествиях и других странах.
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Курс онлайн "Шведский язык для начинающих""
Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:21
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