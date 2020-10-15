Мобильное приложение для службы доставки (суши, пицца, шашлыки и т.д.)

Отправлено Сегодня, 21:21

Партнеру 30% (т.к. комиссия на продавце, то партнеру это 382.50 RUR с продажи)Мы предоставляем клиенту (службе доставки пиццы, шашлыков, суши и т.д.) мобильное андроид приложение.Функционал приложения: наполнение/редактирование меню через админку на нашем сайте, заказ из приложения приходит клиенту на электронку, из приложения можно звонить в службу доставки клиента.Работа с клиентом по схеме "подписки".Клиент не платит за разработку, не платит за размещение в гуглплей. Платится только абонентская плата. 500 рублей в месяц.Схема работы: клиент оставляет свои контактные данные, оплачивает трехмесячную подписку (1500 рублей), мы связываемся с клиентом, уточняем детали (электронка (на которую будут приходить заказы), телефон на который звонить, пожелания по цветовой гамме, логотип в хорошем качестве), за 1 день делаем приложение и выкладываем в гугл плей, отправляем клиенту ссылку на админку и приложение.