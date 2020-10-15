Активизация "Зелёный дракон поворачивает голову"

Отправлено Сегодня, 21:20

"Зеленый Дракон поворачивает голову" – одна из самых мощных денежных активаций, направленная на достижение славы, богатства, успеха. Помогает в решении финансовых вопросов - увеличение объема работ, заказов, продаж, обеспечивает приток клиентов. Можно использовать при поиске работы - возрастает количество предложений.Любое действие приносит большую прибыль, славу и богатство. Приносит признание сверху, медленный старт, но устойчивый прогресс. Благоприятно действовать. Хорошо для репутации и славы.