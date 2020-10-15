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Активизация "Зелёный дракон поворачивает голову"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:20

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 21:20

Активизация "Зелёный дракон поворачивает голову"

"Зеленый Дракон поворачивает голову" – одна из самых мощных денежных активаций, направленная на достижение славы, богатства, успеха. Помогает в решении финансовых вопросов - увеличение объема работ, заказов, продаж, обеспечивает приток клиентов. Можно использовать при поиске работы - возрастает количество предложений.
Любое действие приносит большую прибыль, славу и богатство. Приносит признание сверху, медленный старт, но устойчивый прогресс. Благоприятно действовать. Хорошо для репутации и славы.

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