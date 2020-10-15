Активизация "Благородные помощники"
В нашем доме есть 4 сектора, активность в которых заметно улучшит нашу жизнь. Эти энергии называются Благородными Помощниками.
Какие вопросы помогает решить активация этих секторов
- нейтрализовать негативные воздействия
- способствует достижению результата
- преодолеть заторы в делах, выбить долги
- обеспечить денежный прорыв, повышение по службе
- установить мирные, спокойные отношения в семье
- восстановить сбои в коммуникациях между людьми
- наполнить дом энергией счастья, радости, полноты жизни
Рекомендуется регулярно "стимулировать" сектора Благородных Помощников, Это подобно массажу особых точек на теле. В этих секторах очень полезно жечь свечи, включать фонтан или вентилятор в благоприятное время.
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Активизация "Благородные помощники"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:18
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