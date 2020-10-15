Активизация "Благородные помощники"

Отправлено Сегодня, 21:18

В нашем доме есть 4 сектора, активность в которых заметно улучшит нашу жизнь. Эти энергии называются Благородными Помощниками.Какие вопросы помогает решить активация этих секторов- нейтрализовать негативные воздействия- способствует достижению результата- преодолеть заторы в делах, выбить долги- обеспечить денежный прорыв, повышение по службе- установить мирные, спокойные отношения в семье- восстановить сбои в коммуникациях между людьми- наполнить дом энергией счастья, радости, полноты жизниРекомендуется регулярно "стимулировать" сектора Благородных Помощников, Это подобно массажу особых точек на теле. В этих секторах очень полезно жечь свечи, включать фонтан или вентилятор в благоприятное время.