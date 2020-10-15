Обучающий курс "Шьем без выкройки"
Плановая проверка Роспотребнадзора в общественном питании.
Один из основных документов для проверки.
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО – ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
( ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ.
Будьте готовы к проверке!
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Обучающий курс "Шьем без выкройки"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:18
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