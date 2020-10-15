kpdcs.info - биржа фриланс услуг с безопасной сделкой

Отправлено Сегодня, 19:55

Каждый фрилансер хоть раз сталкивался с заказчиком, который внезапно исчезает, не оплачивает работу или вносит бесконечное количество правок. А каждый заказчик наверняка встречал безответственного исполнителя, который исчезает с предоплатой или не сдает работу вовремя.



Новый сервис в мире фриланса - kpdcs.info - это магазин и биржа фриланс-услуг, который избавит вас от всех этих проблем.



Суть работы сервиса заключается в следующем:



Для клиента:



Вы кладете деньги на счет, создаете задание и устанавливаете цену, которую готовы заплатить за его выполнение. Фрилансеры отправляют отклик на ваше предложение, и вы выбираете одного из них в качестве исполнителя.

Деньги исполнитель получает только после того, как вы подтверждаете выполнение задания. В случае возникновения проблем, вопросы решаются в арбитраже.



Преимущества для клиента:



Просто и понятно. На kpdcs.info сделать заказ так же просто, как положить товар в корзину. Никаких долгих и нудных переговоров с исполнителями. Вы находите нужную услугу, нажимаете «Заказать» и ждете результата.



Экономит время, а не отнимает его. kpdcs.info приветствует быстрых и ответственных фрилансеров, отображая их услуги выше других. А услуги безответственных исполнителей скрываются из каталога.



Безопасно. Как же это разочаровывает, когда фрилансер, взяв предоплату, исчезает. Потрачено личное время, потеряны деньги и сорваны сроки. Поэтому на kpdcs.info можно моментально вернуть средства в случае просрочки.





Для исполнителя:



Исполнитель может разместить свои услуги в магазине kpdcs.info и получать заказы постоянно. Опишите услугу, оцените время выполнения, приложите примеры работ, установите справедливую цену. И зарабатывайте!



Также вы можете выполнять индивидуальные заказы по обращению покупателей или искать новые заказы на Бирже. Просматривайте новые задачи заказчиков и предлагайте свои услуги. Все в ваших руках!



Преимущества сервиса для исполнителя:



kpdcs.info исключает мошенничество. Все сделки проводятся через систему. Покупатель оплачивает услугу в момент заказа. Пока заказ выполняется, деньги находятся под протекцией kpdcs.info, чтобы гарантировать оплату исполнителю. Оплата будет начислена на счет исполнителя сразу после подтверждения выполнения заказа. Отправить запрос на вывод средств можно в любой момент после зачисления их на счет.



Защита интересов. Наличие необходимой для оплаты услуг суммы на счете покупателя — обязательное условие для заказа. Это защищает фрилансеров от недобросовестных и неплатежеспособных заказчиков.



Доступ к большому количеству заказов. Число покупателей, ищущих исполнителя для своих задач на сервисе постоянно растет





Как использовать наш сервис?



Магазин фриланс-услуг



Выставьте ваши услуги на продажу

Опишите услуги, укажите стоимость и срок выполнения. Приложите примеры. 5 минут - и готово!



Получите заказ без усилий

Покупатели увидят услугу в каталоге и сделают заказ. Вы получите email-уведомление.



Выполните и сдайте работу

Выполните и сдайте работу в срок. После проверки покупателем средства поступят на ваш баланс.



Биржу проектов



Отправляйте предложения по проектам покупателей

Отслеживайте новые задания на Бирже и отправляйте свои предложения. Выбирайте задания, которые устраивают вас по цене, и с которыми вы точно справитесь.



Получите и выполните заказ

Приступайте к заказам как можно скорее, выполняйте работу качественно и в срок. Это позитивно отразится на рейтинге!



Сдайте работу и получите оплату

Сдайте готовую работу заказчику. Оплата автоматически начислится на ваш баланс после проверки заказа покупателем.





Присоединяйтесь к сервису kpdcs.info и найдите добросовестного исполнителя или начните зарабатывать уже сегодня!