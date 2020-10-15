Подготовка договоров купли-продажи, дарения недвижимости
Составление договоров купли-продажи недвижимости. Для любых городов и регионов. Грамотный юрист с 11 летним стажем. Бонус - консультацию по вашей сделке: проверка объекта, налоги, особенно для ИП, гарантия оплаты за объект.
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Подготовка договоров купли-продажи, дарения недвижимости
Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:54
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