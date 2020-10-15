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Подготовка договоров купли-продажи, дарения недвижимости

Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:54

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 19:54

Подготовка договоров купли-продажи, дарения недвижимости

Составление договоров купли-продажи недвижимости. Для любых городов и регионов. Грамотный юрист с 11 летним стажем. Бонус - консультацию по вашей сделке: проверка объекта, налоги, особенно для ИП, гарантия оплаты за объект.

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