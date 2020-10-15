Книга. Как сдать в аренду коммерческую недвижимость

Отправлено Сегодня, 19:52

Книга, которая расскажет как найти арендатора:Без риелтора и лишних расходов на рекламу;Быстро. Средний срок поиска арендатора после изучения книги и внедрения инструментов, описанных в ней от 7 до 14 дней;Просто. По проверенной на практике методике 3 шагов.