Книга. Как сдать в аренду коммерческую недвижимость
Книга, которая расскажет как найти арендатора:
Без риелтора и лишних расходов на рекламу;
Быстро. Средний срок поиска арендатора после изучения книги и внедрения инструментов, описанных в ней от 7 до 14 дней;
Просто. По проверенной на практике методике 3 шагов.
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Книга. Как сдать в аренду коммерческую недвижимость
Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:52
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