Избавление от страхов

Отправлено Сегодня, 19:52

Мы стоим на грани события, которое бывает раз в тысячу лет! Уникальная возможность попасть на Алхимическую Активацию 02.02.2020. Это важная Палиндромная Дата. Нумерологическая сила этого портала несет в себе огромный потенциал для мощного перепрограммирования и получения доступа к невидимым ранее вибрационным частотам.Полюбившийся нам потомственный шаман и Оракул племени инка Пума рассказывая о Важности этой даты говорит: «это очень важное число, которое одинаково при переворачивании в любую сторону. Это день для программирования важнейших проектов и принесения мощнейших энергий изобилия и для освобождения от того, что ограничивает нас и не позволяет нам быть целостными. Это на самом деле перезарузка на тысячи лет!»