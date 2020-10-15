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Избавление от страхов

Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:52

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 19:52

Избавление от страхов

Мы стоим на грани события, которое бывает раз в тысячу лет! Уникальная возможность попасть на Алхимическую Активацию 02.02.2020. Это важная Палиндромная Дата. Нумерологическая сила этого портала несет в себе огромный потенциал для мощного перепрограммирования и получения доступа к невидимым ранее вибрационным частотам.
Полюбившийся нам потомственный шаман и Оракул племени инка Пума рассказывая о Важности этой даты говорит: «это очень важное число, которое одинаково при переворачивании в любую сторону. Это день для программирования важнейших проектов и принесения мощнейших энергий изобилия и для освобождения от того, что ограничивает нас и не позволяет нам быть целостными. Это на самом деле перезарузка на тысячи лет!»

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