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Галактическая "Активация Вашего Канала Денег и Изобилия" - 1 Сессия

Автор темы Cullinina, Сегодня, 19:52

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 19:52

Галактическая "Активация Вашего Канала Денег и Изобилия" - 1 Сессия

По Вашим многочисленным просьбам, начинаем новую серию «Галактических Активаций» - 5 сеансов! Именно здесь, Вы получите новые, позитивные, эффективные программы процветания. Каждый аспект Вашей жизни начнет наполнятся изобилием. Вы все больше наполнитесь изобилием, с каждым сеансом, с каждым днем!

Вы вспомните, что Вы Божественный Дух, абсолютно свободный, который находится внутри вашего божественного тела! Совершенного тела, кристально ясного тела, кристально чистого тела, в абсолютном мире...
Вы божественное существо рожденное в изобилии и процветании!!!

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