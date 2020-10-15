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Многомерная поэзия - новейший художественный метод создания современных стихотворений. Сборник избранных стихотворений поэта-виртуалиста Савелия Островского. Цикл стихотворений выполнен в петровской (дореволюционной) буквице. Манифест многомерной поэзии. Эссе "Вехи и параллели" об истоках и происхождении русского языка. Великолепные художественные работы Валерия Курова в одной книге "Виртуальные стихи". Эта книга - находка для начинающих поэтов.
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Как войти в новый сезон обновленной
Автор темы Cullinina, Сегодня, 18:20
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