"Как получить от жизни то, что хочешь!"- запись онлайн-тренинга
Пошаговый алгоритм действий для решения проблем с кредитами + частная консультация и план действий по конкретному случаю. Проблемы с кредитами в России у каждого третьего. Охват клиентов от 20-60 лет. Очень качественный продажник с высокой конверсией через подписную страницу. Продукт продуман до мелочей. Проект однозначно не однодневка. Партнерам 40%. После 5-ти продаж - 50%. Доля партнерам второго уровня - 200 рублей.
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"Как получить от жизни то, что хочешь!"- запись онлайн-тренинга
Автор темы Cullinina, Сегодня, 18:20
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