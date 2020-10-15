Путеводитель по Анси (Annecy, Франция)
Информация о комплекте:
+ Объем комплекта в заархивированном виде (zip) - 83,1 Мб;
+ Количество страниц в книге - 51;
+ 3D-изображения книги (20 шт.), 5 видов, исходники в PSD;
+ Обложки (4-х размеров) и исходник в PSD;
+ Баннеры (4 размера);
+ Книга в PDF и исходник в Open Office для внесения любых изменений;
+ Мини-сайт (подписной).
+ Мини-сайт (продающий).
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Путеводитель по Анси (Annecy, Франция)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 18:18
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