David Argunetta ft Marg Lane - Look at the Life (Armage Remix)

Отправлено Сегодня, 18:18

Курс от администраторов форума ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ и САМОРАЗВИТИЯ. Текстовый и видеоформат (включены две бонусные книги). Покупателям предоставляется возможность доступа к скрытому разделу форума.ПЕРВЫЙ из серии уроков, посвященных применению ГИПНО-ТЕХНОЛОГИЙ в личностном саморазвитии. Данный урок, даже выполненный отдельно, сам по себе, даст УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ трансформировать свою жизнь в направлении движения к ТОТАЛЬНОМУ УСПЕХУ.