Духовидение

Отправлено Сегодня, 18:17

Научитесь самостоятельно диагностировать карму (Число жизненного пути, Число дня рождения, Число экспрессии. Число душевного побуждения. Число личности.)Долгосрочное прогнозирование кармы. (жизненный путь человека). Прогноз на определенный год, месяц, день.( также временное прогнозирование, локальное. К примеру, нам нужно узнать, как будет охарактеризован конкретный год в жизни человека или день).Диагностика проблемных зон кармы (кармические узлы прошлых жизней). Определение кармического кодаДиагностика на порчу и сглаз в домашних условиях (как отличить порчу от сглаза). С помощью каких предметов была сделана порча. Виды порчи.Диагностика родовых программ ( Генеалогическое древо, Определение узлов потоков Сил, Найдете Доминантный поток сил твоего Рода). Определите есть ли Родовое проклятие .Узнаете простой и быстрый способ продиагностировать чакры. (Зная не правильную работу определенных чакр, Вам станет ясно как исправить собственную жизнь).Диагностика здоровья самостоятельно. (Диагностика лица. Читаем по губам и др.) Сделаете тест на долгожительство.Дополнительные практики (Твой доминирующий поток сил, Ощущение Мира и др.)