Вышивка по фото (оригинальный сувенир)
Если Вы все еще жалуетесь на нехватку денег
Если Вам все еще сложно обрести сознание изобилия и доверия Вселенной
Если страхи и сомнения Вас все еще наполняют Ваш мозг.
Если долги и кредиты так и сидят неоплаченными
Если депрессии и отчаяние от финансовой ситуации наполняют вас
Если раздражение к деньгам и их нехватке выходят на ружу
Если Вы интуитивно чувствуете, что Вам нужен этот курс
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Вышивка по фото (оригинальный сувенир)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 18:17
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