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Фотография

Вышивка по фото (оригинальный сувенир)

Автор темы Cullinina, Сегодня, 18:17

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 18:17

Вышивка по фото (оригинальный сувенир)

Если Вы все еще жалуетесь на нехватку денег
Если Вам все еще сложно обрести сознание изобилия и доверия Вселенной
Если страхи и сомнения Вас все еще наполняют Ваш мозг.
Если долги и кредиты так и сидят неоплаченными
Если депрессии и отчаяние от финансовой ситуации наполняют вас
Если раздражение к деньгам и их нехватке выходят на ружу
Если Вы интуитивно чувствуете, что Вам нужен этот курс

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