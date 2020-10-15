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Мастер-класс «Плед «Зигзаг»»

Автор темы Cullinina, Сегодня, 18:16

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 18:16

Мастер-класс «Плед «Зигзаг»»

Полное собрание обеих электронных книг + «бонус Приложение к книгам от Зои Вулвич»*. Вы получите две книги в 30-ти томах. Каждый том содержит 10 уникальных готовых изделий. Кроме того, каждое из них сопровождается фотографиями высокого качества, кратким описанием и ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемой ФОРМЫ изделия, а так же изображениями самых интересных и/или наиболее сложных частей модели.
* Это приложение принципиально объясняет, как вывязать плечевой реглан, уникальную грудную часть платья, а так же, принцип оформления скоса асимметричного платья.

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