Мастер-класс «Плед «Зигзаг»»
Полное собрание обеих электронных книг + «бонус Приложение к книгам от Зои Вулвич»*. Вы получите две книги в 30-ти томах. Каждый том содержит 10 уникальных готовых изделий. Кроме того, каждое из них сопровождается фотографиями высокого качества, кратким описанием и ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемой ФОРМЫ изделия, а так же изображениями самых интересных и/или наиболее сложных частей модели.
* Это приложение принципиально объясняет, как вывязать плечевой реглан, уникальную грудную часть платья, а так же, принцип оформления скоса асимметричного платья.
Подробнее »
Скачать »
Мастер-класс «Плед «Зигзаг»»
Автор темы Cullinina, Сегодня, 18:16
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей