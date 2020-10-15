Комплект Мега Графики

Отправлено Сегодня, 16:49

Представляем вашему вниманию самую нереальную, самую безбашенную, самую необычную партнерку не только Рунета, но пожалуй и всего мира. Ничего подобного нигде нет, не было, и скорее всего не будет.Вам предлагается продвигать услугу — автоматическое исполнение желаний («компьютерный интерфейс к реальной магии»). За кажущейся простотой сайта и самой услуги на самом деле стоят годы исследований, тысячи человеко-часов испытаний, доводки алгоритма и разработки самой системы. Собственно,в этом и состоит прелесть продукта — он прост для клиента, чем и подкупает!Итак, вам предлагается просто посылать трафик на лендинг, который все сделает сам, благодаря необычности продукта. Собственно даже продвижение как таковое совсем не обзательно — не надо писать многостраничных полотнищ в рассылки (хотя если кому хочется — почему бы и нет?), плодить креативные баннеры и прочее. Как мы уже убедились во время тестов, наилучшим вариантом бывает продвижение по типу «Народ гляньте какую фигню я тут откопал! Они что это, серьезно??? Я фигею!».Ну а что касается преимуществ для вас — ну, это 40% партнерских (которые поднимаются автоматом до 50% после 10 продаж), ну и как всегда — все последующие заказы от ваших клиентов естественно засчитываются! Наши тесты показывают, что большая часть клиентов делает больше 1 заказа, так что...В общем, если вы уже устали от инфопродуктов, похожих как две капли воды, устали ломать голову над тем, как бы извернуться чтобы убедить посетителя перейти по ссылке на еще один курс по заработку в интернете или увеличению полового члена с помощью гирь, возможно, вам стоит попробовать нашу партнерку. И не исключено, что вы будете очень удивлены полученными результатами!