Книга "О маме, родственниках, войне и семье". И.Я. Шелагина

Отправлено Сегодня, 16:47

Исторические зарисовки Ирины Яновны Шелагиной (Селль-Бекман) о маме - Валерии Сергеевне Бекман, её детстве и юности, выпавшей на период революции 1917 г. Воспоминая родных и близких автор живописует эпоху и погружает читателя во времена 30 - 40-х гг., а описывая время войны, блокады Ленинграда и Новосибирска военного времени, Ирина Яновна обращает внимание читателя к деталям, ярко отражающим то непростое время.