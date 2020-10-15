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Пакет документов "Как получить землю от государства"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:47

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 16:47

Пакет документов "Как получить землю от государства"

Не сомневаюсь, что вы слышали лишь о некоторых моментах применения свечей.
И вы до сих пор думаете, что свечи можно использовать только для очищения?
И в то же время ищете различные варианты для исцеления себя, своих родственников, но не знаете, с чего начать?

Этот мастер-класс сочетает в себе блоки теории, практики и обратной связи с участниками.
Вы сможете составить свою первую магическую композицию под руководством ведущего, правильно сформулировав свой запрос.

Кроме этого вы получите прочные знания и сможете:

Составлять композиции различной сложности под определенные запросы.
Понять принципы работы со свечами.
Сделать талисман для конкретной цели.

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