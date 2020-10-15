Пакет документов "Как получить землю от государства"

Отправлено Сегодня, 16:47

Не сомневаюсь, что вы слышали лишь о некоторых моментах применения свечей.И вы до сих пор думаете, что свечи можно использовать только для очищения?И в то же время ищете различные варианты для исцеления себя, своих родственников, но не знаете, с чего начать?Этот мастер-класс сочетает в себе блоки теории, практики и обратной связи с участниками.Вы сможете составить свою первую магическую композицию под руководством ведущего, правильно сформулировав свой запрос.Кроме этого вы получите прочные знания и сможете:Составлять композиции различной сложности под определенные запросы.Понять принципы работы со свечами.Сделать талисман для конкретной цели.