Пакет документов "Как получить землю от государства"
Не сомневаюсь, что вы слышали лишь о некоторых моментах применения свечей.
И вы до сих пор думаете, что свечи можно использовать только для очищения?
И в то же время ищете различные варианты для исцеления себя, своих родственников, но не знаете, с чего начать?
Этот мастер-класс сочетает в себе блоки теории, практики и обратной связи с участниками.
Вы сможете составить свою первую магическую композицию под руководством ведущего, правильно сформулировав свой запрос.
Кроме этого вы получите прочные знания и сможете:
Составлять композиции различной сложности под определенные запросы.
Понять принципы работы со свечами.
Сделать талисман для конкретной цели.
Подробнее »
Скачать »
Пакет документов "Как получить землю от государства"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:47
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей