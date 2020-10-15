Истории о бизнесе и для бизнеса!

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Курс по древней ведической Астрологии от Светланы КройцерКурс из 55 вебинаров и практических занятий по древнейшей ведической астрологии от известного астролога и автора книг по Джойтишь и Васту - Светланы КройцерЧат Поддержка на протяжении всего курсаАстроклуб с ежедневной панчангой (прогнозом по Луне) и ведическими праздниками В ПОДАРОКУчебник по Астрологии В ПОДАРОК!