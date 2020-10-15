Галактическая "Активация Вашего Канала Денег и Изобилия" - 1 Сессия
По Вашим многочисленным просьбам, начинаем новую серию «Галактических Активаций» - 5 сеансов! Именно здесь, Вы получите новые, позитивные, эффективные программы процветания. Каждый аспект Вашей жизни начнет наполнятся изобилием. Вы все больше наполнитесь изобилием, с каждым сеансом, с каждым днем!
Вы вспомните, что Вы Божественный Дух, абсолютно свободный, который находится внутри вашего божественного тела! Совершенного тела, кристально ясного тела, кристально чистого тела, в абсолютном мире...
Вы божественное существо рожденное в изобилии и процветании!!!
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Галактическая "Активация Вашего Канала Денег и Изобилия" - 1 Сессия
Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:45
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