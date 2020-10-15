Буржуйка своими руками в домашних условиях + [Бонус]

Отправлено Сегодня, 16:45

По Вашим многочисленным просьбам, начинаем новую серию «Галактических Активаций» – 5 сеансов!Во время наших сессий мы проделаем огромную работу на уровне нашего подсознательного програмирования, очищения проблем, которые мы несем с прошлых жизней, с этой жизни, избавления от чужих энергий, которые повлияли на нашу данную ситуацию.Для кого эти сеансы?Для каждого! Возможно у Вас нет особых проблем, то Вам понадоюится укрепить Ваше данное состояние и подпитать его новой, живой силой Вселенной, для того, чтобы иметь дополнительную помощь, ведь никогда не знаешь, что Вас ждет…А уж если Вы точно знаете, что у Вас трудности в этой сфере, то Вам тем более нeобходимо сюда попасть!