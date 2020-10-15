Эмоциональный курс знакомств и отношений

Отправлено Сегодня, 15:19

Онлайн-курс «Самостоятельный дизайн интерьера» тариф Полный дизайн-проектСАМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ на ремонте - без шуму и пыли! У каждого есть сосед-перфоратор? А это говорит о чем? О том что КАЖДЫЙ хотя бы раз в жизни делает ремонт. О том, что РЕМОНТ - это огромный рынок! и он НЕ ПОДВЕРЖЕН КРИЗИСУ! И у вас есть возможность на этом рынке заработать - всего лишь размещая ссылки!Все хотят жить красиво, при этом сэкономить на дизайнере и не материться через пару лет после ремонта!Для таких людей реальная возможность - за небольшие деньги сделать все то же самое, что делают дизайнеры - своими руками.Самая доступная возможность сделать дизайнерский ремонт! А знания можно будет использовать всю жизнь. В этом тарифе проф. помощь при закупке ( с использованием дизайнерских скидок), помощь в подборе бригад, консультации на этапе ремонта.В оферте есть гарантии возврата денег. Кураторы в курсе - профессиональные и опытные дизайнеры, архитекторы и чертежники. Много доп. материалов во время курса.Предлагать стоит тем, кто уже думает про дизайн, ремонт и ищет способы сэкономить на этом!Оплаты от 20%, при хороших продажах- индивидуальный %!