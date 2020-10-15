15 Шаблонов договоров аренды, соглашений и приложений к договорам

Отправлено Сегодня, 15:17

Правильно оформленные документы защитят ваши интересы в случае спорных ситуаций, а также снизят возможные риски, связанные с несвоевременной оплатой аренды, порчей имущества и прочие.Шаблоны подойдут для оформления договоров аренды на торговую площадь, офис, склад, производственное помещение. Шаблоны представлены в формате Word.