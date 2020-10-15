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15 Шаблонов договоров аренды, соглашений и приложений к договорам

Автор темы Cullinina, Сегодня, 15:17

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 15:17

15 Шаблонов договоров аренды, соглашений и приложений к договорам

Правильно оформленные документы защитят ваши интересы в случае спорных ситуаций, а также снизят возможные риски, связанные с несвоевременной оплатой аренды, порчей имущества и прочие.

Шаблоны подойдут для оформления договоров аренды на торговую площадь, офис, склад, производственное помещение. Шаблоны представлены в формате Word.

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