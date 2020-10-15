Метод пчеловодства Антонова высокой производительности

Отправлено Сегодня, 15:17

Универсальная многокорпусная система содержания пчел высокой производительности. Предназначена для начинающих и опытных пчеловодов, желающих получать высокую прибыль. Рассчитана для пасек размером от 2 пчелосемей до нескольких тысяч. Позволяет получать не только мед, но и другие продукты пчеловодства по низкой себестоимости. Затраты на приобретение документации на этот метод и организацию пасеки не только окупаются в первый же год, но и приносят значительный доход. Система состоит из 4 технологий, простых в применении, позволяет решать такие проблемы, как роение пчел, низкая доходность пасеки, трудоемкость проведения работ и т.д.