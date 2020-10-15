Электронная книга "Чеченский капкан"

Отправлено Сегодня, 15:17

"Чеченский капкан" - это электронная книга из жанра художественной литературы повествующая о нелегкой судьбе военнослужащего российской армии попавшего в плен...Если Вы имеете ресурс тесно связанный с электронными книгами, досугом и развлечениями, у Вас есть уникальная возможность стать партнером и получать до 60% комиссионных с продаж электронной книги – 156 рублей с одной продажи!