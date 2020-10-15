МК Натальи Грей. Летящие звезды 2018 года

Отправлено Сегодня, 15:16

Что вы узнаете на МК:Что вам принесет каждая из летящих звезд.В каком секторе нельзя размещать супружескую кровать в 2018 году, чтобы не испортить отношения.Какой сектор не подходит для зачатия.Какой сектор нужно использовать для достижения целей.Где лучшие места для кровати, рабочего стола.Как можно уменьшить влияния плохих звезд.Методы коррекции. Варианты активаций.Какие защиты и где ставить.Самые опасные месяцы для каждой звезды.Расположение звезд на каждый месяц.