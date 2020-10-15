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Универсальная Методика Самоизлечения 1.01 (3 видеоурока)

Автор темы Cullinina, Сегодня, 15:16

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 15:16

Универсальная Методика Самоизлечения 1.01 (3 видеоурока)

Armage - музыкант, удивляющий новым эксклюзивным материалом из самого сердца Сибири.
За короткий срок карьеры он успел засветиться в DjMAG и получить поддержку от топовых диджеев планеты.
Блестяще объединяя энергию и игривость электро-прогрессивной музыки, он освоил все приемы и навыки, чтобы делать что-то вкусное и пламенное для клубов, а также красивое и запоминающееся для души, как раз это и подтверждает новая и эксклюзивная работа - это ремиксы в стиле Progressive и Dubstep/Chillstep на трек David Argunetta ft Marg Lane - Look at the Life (Посмотри на жизнь).

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