Кровью чувств
Пошаговый алгоритм действий для решения проблем с кредитами. Проблемы с кредитами в России у каждого третьего. Охват клиентов от 20-60 лет. Очень качественный продажник с высокой конверсией через подписную страницу. Продукт продуман до мелочей. Проект однозначно не однодневка. Партнерам 40%.
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Кровью чувств
Автор темы Cullinina, Сегодня, 15:15
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