Schon 640 TC. Гидросхемы
Сегодня стало обычной практикой в многоквартирных домах устанавливать на входе, ведущим в коридор с расположенными там несколькими квартирами тамбурные двери, выполненные из стального проката. В оборудованном таким образом тамбуре уже можно безопасно разместить какие-то вещи, шкафчик для обуви, что-то разместить временно. Вариантов много. Главное, чтобы это пространство было надежно защищено от постороннего вторжения. И именно эту функцию выполняют стальные тамбурные двери . Они не позволят проникнуть на отгороженную территорию ни злоумышленникам, ни просто хулиганствующим бездельникам.
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Schon 640 TC. Гидросхемы
Автор темы Cullinina, Сегодня, 13:47
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