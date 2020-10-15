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Целительный сеанс

Автор темы Cullinina, Сегодня, 13:47

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 13:47

Целительный сеанс

Всем известно, что вода очень хорошо принимает информацию от человека и приобретает новые свойства. Если мы наговариваем над водой молитвы, направляем энергию любви и здоровья, то вода структурируется. И если мы пьём эту воду, то она передаёт информацию о здоровье, гармонии, молодости и красоте нашему телу. И мы начинаем меняться.
Каждый человек может зарядить воду, сделать её целебной в течении 5 – 10 минут.
Я создал особую, целительную воду, которая содержит в себе информацию о гармонической структуре строения органов и клеток живого организма. В этой воде содержится программная информация о балансовом состоянии необходимого количества солей, минералов, биоактивных веществ, витаминов необходимых организму для здоровой функциональной деятельности. Заряженная вода, в малых дозах, вместе с едой попадая в наш организм вступает с ним в резонанс. Активизирует генетическую память клеток о изначальном состоянии идеально здорового человека. Весь необходимый состав веществ и минералов, с помощью программного кода этой воды, начинается формироваться самостоятельно в самом организме.
Клетки не соответствующие гармоническому ряду: опухолевые, деструктивные, воспалительные, которые содержат программу разрушения, сами отмирают и выводятся естественным образом из организма. Рассасываются тромбы, уходят воспаления, заживляются язвы, разрушается и выводится из организма имеющийся песок, камни не нужные и ядовитые вещества и продукты распада.

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