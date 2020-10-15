Чешки iwa - гимнастические (арт 502)

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Чешки гимнастические iwa 502Замшамягкая вшитая стелькаподошва из антискользящей резиныперфорация подошвыупруго-амортизационные свойства.Если вы ищете самые долговечные чешки - это они!Материал: Натуральная, телячья замшаПроизводитель: Германия Особенности:Легкие, самые долговечные, комфортны для занятий с любыми нагрузками.Силиконовая подушечка в пятке защищает от жестких приземлений.Подошва: Разделенная (пятка – носок) отлично гнется стопа, анти-скользящая с протектором.Цветовая гамма: Белые (бежевые) с красной полосой.Размерный ряд: 35 - 46