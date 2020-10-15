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ArendaKV — Шаблон лендинга по аренде квартир (landing page)

Автор темы Cullinina, Сегодня, 13:45

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 13:45

ArendaKV — Шаблон лендинга по аренде квартир (landing page)

Представляем вашему вниманию новый шаблон лендинга (landing page) для ниши по аренде квартир. Этот HTML шаблон выполнен с использованием HTML5 и CSS3, имеет на своем борту анимированные эффекты для привлечения внимания и паралакс-эффект. Так же для каждой квартиры можно сделать отдельный просмотр, с возможность создать слайдер и забронировать квартиру.
Также шаблон имеет встроенный и уже рабочий скрипт для форм обратной связи, благодаря которому вы сможете получать заявки на вашу электронную почту, а каждая форма оснащена шаблоном ввода номера телефона и проверкой на заполнение важных полей. Для установки шаблона, достаточно распаковать архив и скопировать содержимое себе на хостинг.

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