КУРС «ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ»

Отправлено Сегодня, 13:45

Музыка для аудиороликов, видео обзоров, рекламы, фонового оформления, презентаций и множества других целей.Использовать эту музыку можно для любых проектов, будь то видео ролик, реклама, трейлер фильма, игры, фоновая музыка для Вашего Youtube обзора/блога, свадебного или туристического видео, after movie или анонс какой то вечеринки, презентация, слайд шоу, главная тема для Вашего медиа проекта и т.д.Почему это выгодное предложение?- Уникальный набор для широкого спектра применения в коммерческих (или некоммерческих) проектах!- Быстро и доступно. Все материалы сразу после оплаты!- Треки очень легко редактировать, чтобы они идеально подходили под нужное видео!- Все треки отлично подходят для любого типа видео!- Реальная стоимость такого набора, как минимум в 5 раз дороже! (средняя стоимость лицензии на использование одного трека из пакета 1400 рублей)FAQ - часто задаваемые вопросы- Где и как я могу использовать приобретенную музыку?Вы можете использовать каждый трек один раз в одном вашем проекте (или все 15 в одном проекте или по 5 треков в трех разных проектах или любой другой комбинации, каждый трек используется один раз) без ограничения количества аудитории и геолокации. Вы можете использовать музыку как в коммерческом, так и не в коммерческом проекте. Более детальные условия смотрите в лицензии, которая прилагается вместе с треками в архиве.- Что мне делать, если я захочу один или несколько треков использовать повторно?Приобрести лицензию еще раз.- Мне понравились несколько треков, я хотел бы приобрести только их, но со скидкой, возможно ли это?Связаться со мной по одному из контактов, указанных ниже.- На какое количество аудитории конечного продукта/проекта я могу использовать трек из пакета?Количество аудитории не ограничено. Также нет никаких ограничений по территориальному признаку.- Могу ли я перепродавать эти треки или передавать бесплатно?Нет, вы не можете не перепродавать- Могу ли я второй раз приобрести эти же треки по такой же цене в дальнейшем для использования в других своих проектах?Да, это самое верное решение подобного вопроса. Чтобы получить такую же скидку на весь пакет для повторного приобретения вам нужно связаться со мной по одному из контактов, указанных ниже.- Что делать, если я не нашел ответа на свой вопрос или у меня появились дополнительные?Связаться со мной по одному из контактов, указанных ниже.- 100% Royalty Free - никаких дополнительных или скрытых оплат!- 100% гарантия качества!После оплаты Вам предоставляется право на использование музыки в любом Вашем проекте, перед использованием внимательно ознакомьтесь с лицензией, которая прилагается вместе с аудиофайлами в архиве.Автор музыки: Александр Строганов (Stereo Nuts / Red Nuts / Audio Infinity)Контактная информация:ЛС здесь в ГлопартСкайп: Stroganov_ruВК (самый быстрый способ): vk.com/a.stroganovе-мэйл: info [dog] red-nuts.com