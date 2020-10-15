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Обучающий курс по гаданию на Оракул ЛЕНОРМАН . Для начинающих .

Автор темы Cullinina, Сегодня, 13:45

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 13:45

Обучающий курс по гаданию на Оракул ЛЕНОРМАН . Для начинающих .

Здравствуйте!
Я практик с большим стажем по гаданию на картах Таро, Рунах, Цыганский Оракул и простых "игральных"!

Многие мои клиенты, которые обращались ко мне и неоднократно, за помощью, просили меня обучить их.
Некоторых я обучала через личку или закрытую группу! Решила теперь упаковать свой авторский курс и поделиться им здесь.

ЛЕНОРМАН, как известно, на втором месте по популярности после ТАРО.
Но, в отличие от системы Таро, намного проще и легче воспринимается новичками !

Мой курс прост и понятен будет абсолютно любому человеку, любого возраста!

100% авторский! В интернете "такого" не найдете !

В данный курс входит ПРАКТИЧЕСКИЙ разбор раскладов на основные сферы жизни!

ОТНОШЕНИЯ !

РАБОТА!

БИЗНЕС!

ВЫБОР ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ!

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ!

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