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Прикоснитесь на практике к магии Рун и начните исцеление!

Автор темы Cullinina, Сегодня, 13:44

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 13:44

Прикоснитесь на практике к магии Рун и начните исцеление!

Мечтаете открыть свои способности и талант, доставшийся вам по Роду?
Не знаете, какой это Дар, и в каком направлении вам развиваться?
Тогда не пропустите это предложение…

Этот вебинар вызвал, огромный интерес и всем присутствующим я сделала расклад «Были ли практики в Роду».
У многих пришло понимание о том, в каком направлении им развиваться и как реализовывать свое Родовое предназначение, и соответственно улучшить свое материальное положение.

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