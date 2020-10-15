Дизайн сайта по продаже пластиковых окон
Подойдет для любого интернет-магазина/корпоративного сайта по продаже пластиковых окон.
По умолчанию прорисованы блоки для трех тарифов: "Базового", "Стандартного" и "Премиум".
Единственная задача в адаптации под вас - замена лого и контактов или удаление того или иного блока.
Шрифты включены в архив.
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Дизайн сайта по продаже пластиковых окон
Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:14
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