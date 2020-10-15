Дизайн сайта по продаже пластиковых окон

Отправлено Сегодня, 12:14

Подойдет для любого интернет-магазина/корпоративного сайта по продаже пластиковых окон.По умолчанию прорисованы блоки для трех тарифов: "Базового", "Стандартного" и "Премиум".Единственная задача в адаптации под вас - замена лого и контактов или удаление того или иного блока.Шрифты включены в архив.