РАБОТА С МАЯТНИКОМ

Отправлено Сегодня, 12:13

РАБОТА С МАЯТНИКОМХотите научится пользоваться маятником?Хотите получать КОРРЕКТНЫЕ результаты?Хотите научится ПРОВЕРЯТЬ маятник?Хотите знать как ЕГО ЧИСТИТЬ?ЧТО ТАКОЕ МАЯТНИК?В переводе с латинского значит «висящий». Это древний инструмент, который регистрирует тонкие поля существующие вокруг, в природе. Эти инструментом пользовались древние для нахождения подземных резервуаров воды и нефти.В 17 веке Галилей использовал маятник как инструмент просчитывающий время! Вспомните бабушкины часы с длинным маятником снизу?Армия США пользовалась ими во Вьетнаме для нахождения, туннелей и оружия закопанного под землей. Институты Геологии пользуются ими для нахождения минеральных запасов.ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ МАЯТНИКИ?Для развития интуицииДля нахождения утерянных предметовДля понимания своих эмоций и чувствДля понимания чего Вы на самом деле хотитеДля принятия решенийДля общения с АнгеламиДля общения с Мастерами и ГидамиДля общения с Высшим ЯДоя получения ответов