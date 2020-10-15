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РАБОТА С МАЯТНИКОМ

Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:13

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 12:13

РАБОТА С МАЯТНИКОМ

РАБОТА С МАЯТНИКОМ


Хотите научится пользоваться маятником?

Хотите получать КОРРЕКТНЫЕ результаты?

Хотите научится ПРОВЕРЯТЬ маятник?

Хотите знать как ЕГО ЧИСТИТЬ?


ЧТО ТАКОЕ МАЯТНИК?

В переводе с латинского значит «висящий». Это древний инструмент, который регистрирует тонкие поля существующие вокруг, в природе. Эти инструментом пользовались древние для нахождения подземных резервуаров воды и нефти.

В 17 веке Галилей использовал маятник как инструмент просчитывающий время! Вспомните бабушкины часы с длинным маятником снизу?
Армия США пользовалась ими во Вьетнаме для нахождения, туннелей и оружия закопанного под землей. Институты Геологии пользуются ими для нахождения минеральных запасов.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ МАЯТНИКИ?

Для развития интуиции

Для нахождения утерянных предметов

Для понимания своих эмоций и чувств

Для понимания чего Вы на самом деле хотите

Для принятия решений

Для общения с Ангелами

Для общения с Мастерами и Гидами

Для общения с Высшим Я

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