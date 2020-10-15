РАБОТА С МАЯТНИКОМ
РАБОТА С МАЯТНИКОМ
Хотите научится пользоваться маятником?
Хотите получать КОРРЕКТНЫЕ результаты?
Хотите научится ПРОВЕРЯТЬ маятник?
Хотите знать как ЕГО ЧИСТИТЬ?
ЧТО ТАКОЕ МАЯТНИК?
В переводе с латинского значит «висящий». Это древний инструмент, который регистрирует тонкие поля существующие вокруг, в природе. Эти инструментом пользовались древние для нахождения подземных резервуаров воды и нефти.
В 17 веке Галилей использовал маятник как инструмент просчитывающий время! Вспомните бабушкины часы с длинным маятником снизу?
Армия США пользовалась ими во Вьетнаме для нахождения, туннелей и оружия закопанного под землей. Институты Геологии пользуются ими для нахождения минеральных запасов.
ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ МАЯТНИКИ?
Для развития интуиции
Для нахождения утерянных предметов
Для понимания своих эмоций и чувств
Для понимания чего Вы на самом деле хотите
Для принятия решений
Для общения с Ангелами
Для общения с Мастерами и Гидами
Для общения с Высшим Я
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РАБОТА С МАЯТНИКОМ
Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:13
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